O Estoril vai leiloar camisolas autografadas, com a receita a ser totalmente direcionada para a aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúda que estão na linha da frente na luta contra a Covid-19.





Os equipamentos serão entregues à Cruz Vermelha da Costa do Estoril, parceira dos canarinhos nesta iniciativa.Guilherme Müller, diretor-geral da SAD estorilista frisa que os canarinhos têm a obrigação de "encontrar formas de contribuir para tentar minimizar os danos causados, apoiando os profissionais de saúde, que têm assumido um papel decisivo no controlo da pandemia".As camisolas estarão a leilão até dia 14 de março no site leilaojusto.com.