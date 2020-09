Estoril oficializa contratação de Igor Goularte

O Estoril oficializou esta quarta-feira a contratação do avançado brasileiro Igor Goularte, que chega a título definitivo proveniente dos brasileiros do Atlético Acreano.

O jogador, de 24 anos, esteve cedido na última temporada pla equipa do Acre ao ABC, igualmente da Série D do Brasileirão, no qual participou em 20 jogos e marcou quatro golos. Anteriormente, passou também por empréstimo pelo Avaí e pelo Luverdense. A transferência para o Estoril marca já a segunda experiência de Igor Goularte pelo estrangeiro, com o seu percurso a contar com uma passagem pelos mexicanos do Correcaminos, na época 2016/17.

O avançado brasileiro já participou no treino desta quarta-feira dos estorilistas, às ordens do treinador Bruno Pinheiro, mas não deverá estar disponível para o desafio do clube da Linha na segunda jornada da Segunda Liga, agendado para domingo, às 11:15, frente à Académica. Na primeira ronda, os canarinhos venceram o Arouca, por 1-0.

O plantel do Estoril conta já com outros 14 reforços oficialmente anunciados para a temporada 2020/21: Lucas Silva, Hugo Gomes, André Clóvis, Hugo Basto, Carles Soría, Nuno Macedo, Bruno Lourenço, Thiago Rodrigues, Volnei Feltes, Yakubu Aziz, João Gamboa, Rosier, Hodzic e José Valente.