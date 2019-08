Estoril oficializa contratação de Stojkovic

O guarda-redes Vladimir Stojkovic, de 22 anos, é reforço do Estoril para a presente temporada, oficializou este sábado o clube da 2.ª Liga nas suas plataformas nas redes sociais.





Com dupla nacionalidade - portuguesa e sérvia -, o jovem jogador é filho do antigo guarda-redes do Leça Dragan Stojkovic e sobrinho de Vladimir Stojkovic, guardião que representou o Sporting na época 2006/07.Stojkovic cumpriu praticamente toda a sua formação no Sporting, onde estava desde 2007/08. Com o fim do contrato com os leões, o guarda-redes ruma à Amoreira e vai reencontrar o treinador Tiago Fernandes, com quem chegou a trabalhar no clube de Alvalade.