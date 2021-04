Estoril quer ganhar e esperar para fazer a festa

O Estoril pode festejar nesta jornada o regresso ao primeiro escalão, mas nunca o poderá fazer já esta noite.





Para tal ser possível têm de acontecer duas coisas. A primeira será vencer o Casa Pia e, se o conseguir, pode celebrar caso se registe um empate no Académica-Chaves, amanhã de manhã. Com essa combinação de resultados, os canarinhos terminarão a jornada com 13 pontos de avanço sobre estudantes e flavienses, quando ficam apenas 12 por disputar.Em qualquer outro cenário, a subida ficará adiada. Isto porque o Estoril tem desvantagem no confronto direto com a Académica (perdeu os dois jogos) e ainda não defrontou o Chaves na 2ª volta. Por agora, os canarinhos estão em vantagem pois venceram (2-0) em Trás-os-Montes, mas ainda recebem a equipa de Vítor Campelos. Ou seja, se perdessem todos os jogos até final e o Chaves vencesse todos (anulando o confronto direto) terminavam atrás dos flavienses.