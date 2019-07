Estoril regressa ao trabalho ainda com muitas vagas em aberto

O Estoril assinalou esta segunda-feira o arranque da preparação para a temporada 2019-2020 na Segunda Liga com grande parte do plantel agora orientado pelo treinador Tiago Fernandes ainda por definir.Passaram esta segunda-feira pela Amoreira o treinador e a respetiva equipa técnica, bem como os jogadores que estão ainda contratualmente ligados aos canarinhos: João Góis, Filipe Soares, Duarte Valente, Diakhité, Gonçalo Santos, Toti, Roberto e Dadashov, além dos elementos que integravam a equipa de sub-23, nomeadamente João Oliveira, João Cardoso, Fábio Martins e André Franco.Os 12 futebolistas apresentaram-se somente nas instalações do clube, onde puderam conhecer o novo responsável pela equipa -- que sucedeu a Bruno Baltazar, depois de este não conseguir a subida ao primeiro escalão na época anterior -- e para os próximos dois dias ficou reservada a realização dos habituais exames médicos.A continuidade de alguns destes jogadores para a nova temporada está em aberto, uma vez que o mercado de transferências decorre até ao final de agosto e diversos jogadores têm sido alvo de notícias sobre possíveis mudanças de clube.Paralelamente, os reforços que já foram veiculados na imprensa e sobre os quais não houve comunicações oficiais dos estorilistas não estiveram presentes no 'pontapé de saída' dos trabalhos: António Filipe (ex-Desportivo de Chaves), Ricardo Tavares (ex-Oliveirense), Marcos Valente (ex-Vitória de Guimarães) e Simão e Crespo, ambos provenientes do Sporting de Braga. No entanto, são esperados mais reforços durante as próximas semanas na Amoreira.Em sentido inverso, o plantel de 2019/2020 regista, face à época anterior, as saídas de César, Diney, Kiko, João Vigário, Pedro Queirós, Miguel Rodrigues, Wallyson, Yan, Koneh e Sandro Lima.