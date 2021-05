Estoril sagra-se campeão da Liga SABSEG depois do empate do Vizela

O Vizela empatou este domingo frente ao Cova da Piedade (1-1), resultado que entrega já o título de campeão da Liga SABSEG ao Estoril.





Os canarinhos tinham visto a festa adiada ontem, após o empate com o Chaves , mas festejaram hoje 'no sofá'.A equipa da Linha soma 67 pontos, mais sete do que a formação orientada por Álvaro Pacheco, quando faltam apenas duas jornadas para o final da competição.Pedro Proença já felicitou os canarinhos pela conquista daquele que é o terceiro título de campeão da Liga Sabseg do historial do clube. Em comunicado, o presidente da Liga Portugal anunciou ainda que o troféu será entregue na última jornada da prova, no Estádio António Coimbra da Mota, na receção ao Mafra."Os meus sinceros parabéns ao Estoril, que juntou o título de campeão à tão desejada subida à Liga NOS. Este é um duplo festejo para o clube e para os seus responsáveis, treinadores e jogadores, que terão o seu troféu nas mãos na última jornada do campeonato, no jogo caseiro com o CD Mafra", pode ler-se.Também Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, congratulou os estorilistas por este êxito."Gostaria de felicitar calorosamente o Estoril Praia pela conquista da Liga Portugal 2 SABSEG. Numa caminhada assinalável ao longo de toda a temporada, o Estoril Praia acabou por vencer uma prova sempre complicada e regressa a um lugar que bem conhece e mereceu conquistar, como é o principal escalão do futebol português", referiu.