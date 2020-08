Estoril vence Vilafranquense com reforços em destaque

O Estoril venceu este sábado o Vilafranquense por 4-3, em jogo de preparação realizado no Estádio António Coimbra da Mota, naquele que foi o primeiro desaire, ao fim de quatro desafios, dos ribatejanos.

Os reforços que chegaram a ambas as equipas estiveram em destaque, ao apontarem os sete golos neste jogo entre duas formações que participam na 2.ª Liga.

O Vilafranquense começou melhor com um golo do ex-júnior André Dias, nos instantes iniciais, mas os canarinhos responderam antes do intervalo, através do francês Rosier, ex-Vitoria Guimarães B.

Na segunda metade, a equipa de Bruno Pinheiro entrou melhor na partida e passou para a frente por intermédio de Douglas Aurélio, que estava na equipa de sub-23 do Estoril, tendo o ganês Yakubu Aziz, cedido pelo Vitoria de Guimarães, ampliado para 3-1.

Os reforços ribatejanos Leandro Antunes, ex-Marinhense, e Carlos Fortes, ex-Ittihad Tanger, de Marrocos, restabeleceram a igualdade para a equipa de Quim Machado, para, perto do final, Bruno Lourenço, que chegou do Desportivo das Aves para o Estoril, fixar o resultado final em 4-3.