Faltam chegar extremos ao Estoril

O plantel do Estoril está praticamente fechado mas ainda vai receber um ou dois jogadores para os flancos do ataque. Isto porque, neste momento, o grupo conta apenas com dois extremos puros, Douglas Aurélio e Chiquinho.

André Franco também pode jogar nas faixas mas na época passada rendeu mais no centro, atrás do ponta-de-lança, e deve ser opção para essa zona. Além disso, a continuidade de Chiquinho não está totalmente segura pois o jogador tem mercado e pode sair a qualquer momento. Se assim for, devem chegar dois extremos.