Famalicão deixou pão com chouriço aos adeptos do Estoril

Pequenos fãs de Famalicão e Estoril dão o exemplo Pequenos fãs de Famalicão e Estoril dão o exemplo

A carregar o vídeo ...

60 pizzas acalmaram adeptos do Famalicão em Coimbra



60 pizzas acalmaram adeptos do Famalicão em Coimbra

Os adeptos do Estoril foram surpreendidos ao entrarem no Estádio 22 de junho. Ao entrarem na bancada destinada aos visitantes, depararam-se com uma caixa cheia de pães com chouriço, oferta da direção do Famalicão.O gesto, ao qual os simpatizantes dos canarinhos agradeceram nas redes sociais, não surpreendeu depois de os dois clubes terem feito, na véspera do encontro, um vídeo de lançamento do jogo no qual participaram dois jogos, cada um equipado com as cores do seu clube, a trocaram a bola no relvado.Recorde-se que a direção do Famalicão também já tinha surprendido há umas semanas quando no intervalo do jogo com a Académica, em Coimbra, foram à bancada na qual estava a sua claque distribuir 70 pizzas que encomendaram para os seus adeptos.