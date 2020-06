Gonçalo Santos já se despediu

Gonçalo Santos, capitão do Estoril, utilizou as contas nas redes sociais para se despedir dos adeptos canarinhos, confirmando a notícia de Record. “Foram seis épocas de um orgulho e prazer enormes. A todos que nos acompanham no dia a dia, um grande obrigado!”, escreveu o médio, de 33 anos, revelando-se triste pela saída. Gonçalo Santos vai continuar a jogar, mudando-se para Chipre, em clube ainda por anunciar.