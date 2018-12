Gustavo Costa rescindiu contrato

Gustavo Costa já não é jogador do Estoril. O atacante rescindiu contrato e no último dia do ano, após o treino na Amoreira, despediu-se do plantel dos canarinhos. Na segunda metade da época vai representar o Penafiel, clube no qual se destacou na época passada.A saída do brasileiro, de 23 anos, acaba por não ser uma grande surpresa. Gustavo Costa acabou por nunca ser titular indiscutível na equipa de Luís Freire nesta primeira metade da temporada. Contando todas as provas, fez apenas nove jogos, cinco deles como titular e não marcou golos.O jogador é também conhecido por ser genro de Rivaldo, antigo internacional brasileiro, e irmão de Marcelinho, estrela do Ludogorets, da Bulgária, chegou a Portugal em 2016 para representar o Portimonense. Na época seguinte foi cedido ao Penafiel, clube com o qual se destacou em 2017/18 com 11 golos em 35 jogos.No verão foi apresentado como um dos reforços para o ataque no Estoril mas, apesar de poder alinhar nas duas faixas, ou até no apoio ao ponta-de-lança, o brasileiro nunca conseguiu roubar o lugar a Aylton ou a Sandro Lima e acabou por não ser feliz na Amoreira.A saída abre vaga para um atacante no plantel de Luís Freire, devendo a SAD do Estoril contratar o seu seu substituto durante janeiro.