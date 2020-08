O Estoril anunciou esta sexta-feira a contratação de Hugo Basto. O defesa central, de 27 anos, que representou o Chaves na última temporada, é reforço dos canarinhos para a temporada 2020/2021, juntando-se ao grupo já no sábado.





Além da passagem pelo emblema trasmontano, Hugo Basto vestiu igualmente as camisolas do Arouca, Varzim, Sp. Braga, depois de se ter formado no FC Porto. O defesa conta ainda com seis internacionalizações pela Seleção Nacional, totalizando cinco pelos sub-18, em que apontou um golo, e uma pelos sub-21, a 28 de março de 2016, quando Portugal bateu o México por 4-0.