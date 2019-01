Ibrahim Koneh reforça canarinhos

O avançado camaronês Ibrahim Koneh é reforço do Estoril até ao final da presente temporada, anunciou esta sexta-feira o quarto classificado da 2.ª Liga numa nota publicada no seu site oficial.O jogador, de 24 anos, chega à Amoreira por empréstimo do Boavista, depois de ter participado em apenas seis dos 18 jogos realizados pelos axadrezados esta época na I Liga e sem ter conseguido qualquer golo.Em declarações ao sítio na internet dos estorilistas, Koneh explicou que os "objetivos pessoais passam por jogar o máximo de jogos possíveis e fazer golos para poder ajudar a equipa a concretizar a desejada subida de divisão", enaltecendo a organização do clube e as "magníficas condições de trabalho".Ibrahim Koneh é o terceiro reforço do Estoril neste mercado de transferências de inverno, no qual já foram oficializadas as contratações de Chaby e Andrézinho.Já durante este mês de janeiro que o clube trocou de treinador, com Luís Freire a sair para dar o lugar a Bruno Baltazar. A estreia do novo técnico à frente da equipa está marcada para terça-feira, diante do Sporting de Braga B, em jogo da 19ª jornada da II Liga.