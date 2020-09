O Estoril anunciou esta quarta-feira a contratação de João Carlos. O avançado brasileiro, de 25 anos, ruma ao Estoril após de ter jogado nos Sub-23 e na equipa principal do Portimonense na última temporada.





Ao serviço dos alrgavios, João Carlos apontou 2 golos.A carreira do jogador começou no Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, Brasil e conta com passagens pelo Fluminense, Ponte Preta e CRB, refere o Estoril na nota de apresentação do futebolista.