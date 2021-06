João Coimbra volta ao Estoril como adjunto

João Coimbra está de volta ao Estoril. O antigo médio, de 35 anos, é um do novos adjuntos de Bruno Pinheiro, iniciando assim a carreira de treinador poucos meses depois de ter terminado a de jogador, no Mondorf-les-Bains, do Luxemburgo. Recorde-se que João Coimbra jogou no Estoril durante cinco anos, de 2009 a 2015, e chegou a ser capitão dos canarinhos.

Outras caras novas na equipa técnica de Bruno Pinheiro são Pedro Miranda, treinador de guarda-redes que também regressa ao Estoril depois de uma época no Boavista, e Pedro Guerreiro, ex-Sporting sub-23. Da época passada, o único adjunto que continua é Emanuel Mesquita.