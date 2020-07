João Gamboa assina por duas épocas com o Estoril

O médio português João Gamboa, de 23 anos,é reforço do Estoril para as próximas duas temporadas, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga.

Numa nota publicada no site oficial, o emblema da 'Linha' indica que o jogador deixou o Marítimo para assinar a título definitivo pelos estorilistas, depois de ter sido cedido por empréstimo pelo clube madeirense ao Desportivo de Chaves nesta temporada, tendo participado em 24 encontros.

Em declarações ao site do Estoril, o futebolista, que já integrou o treino desta quinta-feira às ordens do treinador Bruno Pinheiro, confessou o sentimento de ter chegado "ao clube certo" e vincou a expectativa de estar "nas mãos das pessoas certas para continuar a carreira" no futebol português.

"É um clube com história e gostei bastante do projeto que me foi apresentado. Fiquei surpreendido com o que encontrei no clube. Pelo que os meus colegas me foram relatando, já sabia da qualidade das infraestruturas e da competência das pessoas que trabalham no Estoril Praia, mas fiquei surpreendido pela positiva com toda a dinâmica do clube", afirmou.

Internacional pelos escalões sub-16, sub-17, sub-20 e sub-21, João Gamboa regista também uma passagem pelo Braga, além de um percurso nas camadas jovens que o fez representar Benfica, Rio Ave e Varzim.