João Pedro assina pelo Estoril

O defesa português João Pedro é o vigésimo reforço do Estoril, da 2ª Liga, para esta temporada e regressa para ajudar o clube a subir de divisão, anunciaram esta quinta-feira os estorilistas.O central, de 30 anos, assinou um contrato válido por uma temporada e vincou a sua satisfação por voltar a um clube que representou nas épocas 2012/13 e 2013/14, pelo qual participou inclusivamente na Liga Europa."Sinto-me muito bem, estive na Amoreira dois dos melhores anos da história do clube e é sempre um regresso a um clube que merece estar nos grandes palcos, iremos todos fazer por isso", afirmou o jogador, em declarações à página oficial do clube.Depois de ter vestido a camisola de Santa Clara e Desportivo das Aves nas duas últimas temporadas, tendo festejado duas promoções ao primeiro escalão, João Pedro assegurou "empenho" e "compromisso" com a equipa e confessou a sua esperança de repetir a façanha da subida pelos estorilistas."Com muita humildade, e sabendo que a segunda liga é muito competitiva, teremos de ser um grupo forte e unido. Só assim conseguiremos a subida. Enquanto jogador do Estoril Praia serei mais um a ajudar e com muita vontade de conseguir a minha terceira subida consecutiva", sentenciou.O Estoril segue no primeiro lugar da 2ª Liga, com seis pontos nas duas primeiras jornadas, após as vitórias sobre FC Porto B (4-0) e Braga B (1-0).