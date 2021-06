Joãozinho renovou com o Estoril

Joãozinho vai continuar na Amoreira. O lateral-esquerdo chegou a acordo com a SAD do Estoril e renovou por uma época, confirmando os rumores dos últimos dias. “Estou muito feliz por continuar no Estoril Praia, estou pronto e muito motivado para a próxima temporada”, afirmou Joãozinho, em declarações citadas pelas redes sociais do clube.

O defesa lisboeta, de 31 anos, vai assim regressar à 1ª Liga, prova que já disputou durante seis épocas e por cinco clubes, entre eles o Sporting e o Sp. Braga. Joãozinho jogou ainda em mais quatro países: Moldávia, Roménia, Bélgica e Chipre. Agora vai iniciar a terceira temporada no Estoril, integrando um plantel no qual é um dos mais experientes.