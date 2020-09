Lucas Silva para fechar a defesa do Estoril

Lucas Silva, de 23 anos, é o mais recente reforço do Estoril para a nova temporada. O lateral-esquerdo, ex-Ac. Viseu, assinou pelos canarinhos e hoje já começa a treinar às ordens de Bruno Pinheiro.

O jogador brasileiro, formado em dois dos maiores clubes do Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Flamengo, chegou a Portugal em junho de 2017 para representar o emblema viseense. Nas últimas três épocas foi sempre titular no Académico, com um total de 63 jogos e quatro golos em todas as competições.

Na Amoreira, Lucas Silva vai ter forte concorrência pois o plantel já tinha dois homens para o lugar. O experiente Joãozinho, promovido a capitão, e o jovem Pedro Empis, formado no Sporting e que na época passada atuou na equipa de sub-23 do Estoril. Refira-se que Empis ainda poderá alinhar por este escalão na Liga Revelação.