Luís Freire deixa comando técnico do Estoril

O treinador Luís Freire, de 33 anos, deixou esta segunda-feira o comando técnico da equipa do Estoril, atual quarto classificado da 2.ª Liga, após quatro jogos consecutivos sem ganhar.Numa nota publicada no site oficial, a SAD estorilista oficializou a saída da equipa técnica que chegou ao clube com o antigo técnico do Mafra no verão de 2018, sem deixar de tecer elogios ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses, expresso em 30 pontos, com nove vitórias, três empates e seis derrotas nos 18 jogos efetuados no campeonato do segundo escalão."A Estoril Praia - Futebol, SAD reconhece a toda a equipa técnica um enorme talento, dedicação ao trabalho e às suas funções no clube e deseja a todos os seus elementos as maiores felicidades e muito sucesso na sua vida desportiva e pessoal", refere a informação divulgada pelo Estoril.Luís Freire não resistiu à sequência negativa dos últimos quatro encontros, em que a equipa averbou três derrotas e somente um empate, perdendo terreno na luta pela promoção à I Liga, cuja corrida é liderada pelo Paços de Ferreira (40 pontos) e Famalicão (38 pontos).