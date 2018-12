Luís Freire perde Marcos António

Marcos António foi convocado para a seleção de sub-20 do Brasil que vai discutir o campeonato sul-americano, no Chile. Desta feita, o Estoril vai ficar sem um dos seus ‘meninos-bonitos’, pelo menos, durante cinco semanas. O médio chegou esta temporada à Amoreira, proveniente do Atlético Paranaense, e desde cedo começou a mostrar todo o seu potencial. Os primeiros passos foram dados nos sub-23 dos canarinhos, mas o técnico da equipa principal, Luís Freire, mostrou-se atento às suas exibições e lançou o jovem, de 18 anos, na Taça de Portugal, na derrota (0-1) frente ao Vasco da Gama da Vidigueira.

Marcos António tem sido presença assídua nas convocatórias dos selecionadores brasileiros (já ganhou o sul-americano de sub-17, em 2017, e no mesmo ano também esteve do Mundial da categoria). Por isso, não foi surpresa Carlos Amadeu chamar o jovem médio para esta competição.

A seleção brasileira arranca os trabalhos já na segunda-feira e o jogador do Estoril viaja para o Brasil logo após a partida de domingo, frente ao Farense. A canarinha estreia-se no sul-americano a 19 de janeiro, frente à Colômbia, e também terá pela frente a Venezuela (21 de janeiro), o Chile (23) e a Bolívia (25). Se o Brasil não ultrapassar a fase de grupos, Marcos António volta para Portugal a 25 de janeiro, ou seja, iria desfalcar o Estoril durante cinco semanas, o que o faria falhar seis jogos. O pior cenário para a equipa de Luís Freire seria a escrete ir até à final, que se disputa a 10 de fevereiro. Se isso vier a acontecer, o técnico não poderá contar com o brasileiro durante sete semanas, o que se traduz em nove jogos.