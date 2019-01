Luís Freire quer equipa ainda mais forte

O Estoril recebe o Penafiel, na 14ª jornada da 2ª Liga, e Luís Freire, treinador dos canarinhos, tem noção de que este é um embate entre dois emblemas históricos do futebol português, mas admite que só a vitória interessa para que a equipa continue focada no objetivo principal da temporada - a subida de divisão."É um jogo de topo de 2ª Liga, sempre muito emocionante. Estamos à espera de um adversário de qualidade, matreiro e que teve dez dias para preparar este encontro. Mas temos de ser cada vez mais fortes, determinados, sérios e trabalhadores, sempre com o mesmo objetivo em mente. Estamos determinados em atingi-lo e vamos fazer tudo para o conseguir", destacou, em declarações ao site oficial do clube.A equipa da Linha vem de quatro vitórias consecutivas, sendo que no último encontro do ano de 2018 levou a melhor sobre o Marítimo (Liga NOS), na última ronda da fase de grupos da Allianz Cup. Freire desvaloriza as festividades e volta a reforçar que os seus jogadores têm de ser fortes. "Neste momento não interessa o cansaço, nem a passagem do ano, nem o Natal, porque temos jogado com muita frequência e todas as equipas sabem que o mês de janeiro é sempre complicado. Por isso, temos de ser muito fortes, em todos os momentos do jogo, e devemos estar dispostos a sacrificar-nos, mas apresentando um caudal de jogo ofensivo que permita causar dificuldades ao adversário", sublinhou.O técnico mostra ambição e faz um apelo aos adeptos: "Estamos focados naquilo que todos os estorilistas querem e precisamos do apoio de todos."