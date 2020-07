Médio Bruno Lourenço é reforço do Estoril

O Estoril anunciou esta segunda-feira a contratação do médio Bruno Lourenço, de 22 anos, que chega proveniente do Aves.



Pelo conjunto minhoto, ao qual esteve vinculado desde 2017, após um longo percurso na formação do Benfica e durante o qual somou 31 internacionalizações por Portugal nos escalões jovens, o futebolista participou em apenas cinco jogos (zero golos) pelos avenses na Liga NOS 2019/20, complementados com 24 partidas (e cinco golos) ao serviço da formação sub-23 do clube.

"Sempre tive boas referências do Estoril Praia, quer por amigos quer por companheiros de equipas anteriores que por aqui passaram, referências muito positivas quer das instalações e das condições de trabalho, quer do staff. Essa foi uma das principais razões que me levou a escolher este projeto", afirmou o médio, em declarações ao site oficial do Estoril, estando já disponível para integrar os trabalhos da equipa sob as ordens do treinador Bruno Pinheiro.

Sublinhando a sua esperança em "relançar a carreira" nos 'estorilistas', Bruno Lourenço torna-se, assim, o oitavo jogador a ser oficializado como reforço do Estoril Praia para a nova época, juntando-se a uma lista que conta com os nomes de Thiago Rodrigues, Volnei Feltes, Yakubu Aziz, João Gamboa, Rosier, Hodzic e José Valente.