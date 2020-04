Médio do Estoril ajuda comunidade de Florianópolis

Khevin, médio de 22 anos do Estoril, tem vindo a prestar auxílio à comunidade onde cresceu no Brasil, nesta fase de luta contra o coronavírus. O jogador não esquece as origens e tem doado alimentos e bens essenciais a famílias do Morro do Mocotó, em Florianópolis, de onde o jogador é natural.





"Tenho amigos de longa data na comunidade e sei que muitos estão a passar dificuldades. Estou a tentar ajudar de alguma forma com doações de cestas básicas e divulgação do projeto Futebol Escola, que é desenvolvido com muita seriedade no Mocotó", disse Khevin, em declarações reproduzidas pelo 'Globoesporte'."Estou em casa e acompanho as notícias pela televisão. Faço os treinos que o clube me passa diariamente e converso com os outros jogadores por telefone, na expectativa sobre o retorno das atividades. É um momento muito delicado e precisamos ser cautelosos para não colocar a vida de ninguém em risco", acrescentou.