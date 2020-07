Médios Rosier e Hodzic confirmados como reforços do Estoril

Os médios Loreintz Rosier e Armin Hodzic foram oficialmente confirmados como reforços do Estoril para 2020/2021, anunciou, na sexta-feira, o clube da 2.ª Liga, através do seu site oficial.

Os dois jogadores integraram já os exames médicos realizados desde quarta-feira no centro de excelência do Estoril e vão estar às ordens do treinador Bruno Pinheiro na próxima segunda-feira, para aquele que será o primeiro treino da pré-temporada dos 'canarinhos'.

Com 21 anos e 1,90 metros de altura, o francês Loreintz Rosier atua preferencialmente como médio mais defensivo e pode igualmente jogar a defesa-central. Na última época, Rosier esteve ligado à equipa B do Vitória de Guimarães, na qual efetuou 22 encontros.

Já o bósnio Armin Hodzic, de 20 anos, é proveniente do FK Sloboda, do primeiro escalão do campeonato da Bósnia-Herzegovina. O médio alinhou em 27 jogos da equipa de sub-19, nos quais apontou seis golos, e foi também utilizado na formação principal, tendo participado em 13 partidas (um golo).