Murilo Freitas é reforço para o ataque

Murilo Freitas é o mais recente reforço do Estoril. O avançado, de 24 anos, que na época passada alinhou no Paços de Ferreira, cedido pelo Rio Ave, assinou por uma época com os canarinhos e já treinou com o plantel comandado por Bruno Pinheiro.





O avançado, que pode alinhar a extremo ou no centro do ataque, está em Portugal há quatro anos. Jogou duas épocas no Tondela, com destaque para a segunda, na qual alinhou mais vezes a ponta-de-lança e marcou 8 golos em 24 jogos.Na temporada 2018/19, Murilo Freitas representou o Rio Ave, sem o mesmo destaque que conseguiu pelos beirões, e na última foi cedido ao Paços de Ferreira, voltando a exibir-se ao melhor nível, com 4 golos em 22 encontros.