Nicolás Careca reforça Estoril

O avançado brasileiro Nicolás Careca foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Estoril, que ambiciona lutar pela subida à Liga NOS esta época, através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube.





Com 22 anos, Careca deixou o Grémio de Porto Alegre para assinar um contrato de três épocas com os estorilistas, segundo revelou o emblema brasileiro no seu site oficial. O jogador esteve cedido por empréstimo aos ucranianos do Vorskla na derradeira temporada, na qual apontou três golos em 30 jogos disputados, tendo já passado também por Figueirense e Oeste.A capacidade física é um dos pontos fortes de Careca, assente nos 1,88 metros e nos 84 quilos. O jovem atacante joga preferencialmente com o pé esquerdo e vem, assim, alargar o leque de opções ofensivas para o treinador Tiago Fernandes. Após três jornadas disputadas na 2.ª Liga, o Estoril ocupa apenas o 14.º lugar, com três pontos, recebendo o Varzim, no domingo, em jogo da quarta jornada.