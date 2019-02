Objetivo é repetir a reta final do Santa Clara

O Estoril voltou a perder terreno na última jornada. Com o empate em Mafra (1-1), os canarinhos ficaram a sete pontos do Famalicão, 2º classificado, quando faltam 12 rondas para terminar a prova. No entanto, na Amoreira ninguém vai desistir de lutar pela subida e nem é preciso recuar muito para pegar num exemplo que confirma a possibilidade de recuperar igual desvantagem. Basta recordar a época passada.

Na mesma altura do campeonato, ou seja, antes da 23ª jornada, o Santa Clara estava a sete pontos do 2º classificado, então a Académica. A situação era ainda mais difícil do que a dos canarinhos, pois os açorianos estavam no 9º lugar, ou seja, tiveram de ultrapassar sete equipas para se fixarem na zona de promoção. Já o Estoril precisa apenas de deixar para trás a Académica e de alcançar o Famalicão.

Final caseira na 34.ª jornada

Os canarinhos jogam metade das últimas 12 jornadas em casa e ainda defrontam os atuais ocupantes do top 5. O primeiro grande desafio da equipa de Bruno Baltazar é já no domingo, na receção à Académica. É preciso vencer para não deixar fugir o Famalicão, mas também para afastar os estudantes. O Estoril pode até recuperar só quatro pontos e depois decidir a subida em casa, numa final com o Famalicão, que tem vantagem de 2-0 da 1ª volta.