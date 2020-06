Pedro Duarte deixa o comando técnico do Estoril

O treinador Pedro Duarte está de saída do comando técnico do Estoril, da Segunda Liga, depois de o clube anunciar esta segunda-feira a decisão de não renovar o contrato que termina no final desta época.

Numa nota publicada no site oficial, o emblema da Segunda Liga adiantou também que os contratos dos adjuntos José Pratas, Rui Carvalho e do analista André Miguel do técnico não serão prorrogados.

No entanto, a SAD do Estoril agradeceu "a dedicação, o empenho e o profissionalismo" da equipa técnica e desejou "os maiores sucessos pessoais e profissionais" para o futuro.

Pedro Duarte, de 40 anos, tinha iniciado a temporada na liderança da equipa de sub-23 dos estorilistas, mas assumiu o comando da formação principal em janeiro, na sequência da demissão do treinador Tiago Fernandes.

Sob a sua liderança técnica, o Estoril venceu cinco dos nove jogos disputados e registou dois empates e duas derrotas, um desempenho que colocava o clube no quinto lugar da II Liga, em igualdade com o Mafra, quarto, com 39 pontos em 24 jornadas, quando o campeonato foi interrompido e posteriormente terminado de forma precoce devido à pandemia de covid-19.