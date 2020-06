Pedro Duarte sem convite por parte do Estoril

Pedro Duarte, treinador do Estoril, confirmou ontem, durante uma conversa online com os leitores de Record, que ainda não foi convidado para renovar com os canarinhos, como o nosso jornal antecipou na semana passada. “A minha ambição passa por continuar a trabalhar na 2ª Liga, mas em relação à minha continuidade no clube ainda não está nada definido”, revelou Pedro Duarte.

O treinador disse ainda que não concorda com a forma como a 2ª Liga terminou: “Os campeonatos devem decidir-se em campo. Preparámo-nos durante dois meses para dar continuidade ao trabalho que estávamos a fazer. Faltavam disputar 30 pontos e numa Liga competitiva como esta, tudo era possível.”