A paragem forçada da 2ª Liga motivada pela pandemia do coronavírus permitiu ao Estoril recuperar um dos lesionados, o avançado Roberto. O clube da Linha de Cascais confirmou, ontem, em conferência de imprensa, que o goleador está totalmente recuperado da lesão muscular no adutor direito, que o obrigou a sair no jogo com o FC Porto B, da 22ª jornada (1-1).





"O Roberto nestas três semanas recuperou e está clinicamente apto. Falta a parte desportiva, nessa terá de fazer a mesma adaptação dos outros jogadores no regresso aos treinos normais", explicou o médico do clube, Arnaldo Abrantes. Roberto, de 31 anos, é o segundo melhor marcador dos canarinhos esta época, com 13 golos em 24 jogos em todas as competições.