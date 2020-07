Thiago Rodrigues assina por três anos com o Estoril

O guarda-redes brasileiro Thiago Rodrigues, de 24 anos, deixou o Flamengo para reforçar a título definitivo o Estoril, assinando um contrato válido por três temporadas, revelou esta sexta-feira o clube da 2.ª Liga portuguesa de futebol.

Em declarações ao site oficial dos estorilistas, o jogador justificou a decisão com a experiência vivida na segunda metade da temporada 2019/20 na Amoreira, onde esteve por empréstimo do clube carioca, participando em dois jogos da equipa de sub-23 até à suspensão da competição em março, devido à pandemia de covid-19.

"A minha decisão de vir em definitivo para o Estoril Praia teve por base a experiência aqui vivida na época passada. O clube recebeu-me muito bem, as infraestruturas do Centro de Excelência do Estoril são magníficas, todo o 'staff' é muito bom e a vila de Cascais é muito bonita, gosto bastante e a minha família também", afirmou Thiago Rodrigues, que já está às ordens do técnico Bruno Pinheiro na preparação da pré-temporada de 2020/21.

O guardião despede-se, assim, do Flamengo, pelo qual conquistou os campeonatos estaduais de 2017 e 2019, além da Taça Libertadores de 2019, já sob a orientação do treinador português Jorge Jesus, ao ter integrado a equipa 'carioca' em três jogos da fase de grupos da maior prova de clubes da América do Sul. No currículo conta ainda com uma curta passagem por empréstimo pelo América Mineiro, também em 2019.

Thiago Rodrigues é o sétimo jogador oficializado como reforço do Estoril para a nova época, juntando-se a uma lista que conta com os nomes de Volnei Feltes, Yakubu Aziz, João Gamboa, Rosier, Hodzic e José Valente.