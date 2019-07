Tiago Fernandes ambiciona "reerguer" o Estoril

O treinador Tiago Fernandes foi esta quinta-feira oficializado pelo Estoril como o líder da equipa técnica para a época 2019/2020 e assegurou estar concentrado na missão de "reerguer" o clube até à Liga NOS."Trabalhamos diariamente com o objetivo de dar muitas alegrias e muitas conquistas aos estorilistas. Para isso, queremos contar com a força dos nossos sócios e dos nossos adeptos. Será importante para nós ter um estádio composto no apoio à equipa", apelou o antigo técnico do Desportivo de Chaves, que teve ainda uma curta passagem pelo Sporting antes da entrada do holandês Marcel Keizer, na temporada transata.De acordo com a nota publicada no site oficial do Estoril, Tiago Fernandes será acompanhado pelos adjuntos José Pratas e Nuno Gomes, o preparador físico Bruno Pedro, o analista Victor Afonso e o treinador de guarda-redes Pedro Miranda.Apesar de já trabalhar na equipa da 'Linha' desde 1 de julho, Tiago Fernandes só agora viu o seu nome ser confirmado pela nova estrutura que assumiu os destinos dos 'canarinhos', personificada pelo fundo de investimento MSP Sports Capital e pelo novo presidente da SAD estorilista, Jeffrey Saunders, que deixou elogios ao treinador de 37 anos."O Tiago é um treinador experiente e alinhado com o novo conceito de desenvolvimento de jovens talentos que estamos a implementar no Estoril. No nosso centro de excelência, temos as estrelas do futebol do futuro, e ter um treinador com a ambição do Tiago ajuda a desenvolver os jovens talentos que fazem parte da nossa equipa", explicou.O Estoril Praia vai competir pelo segundo ano consecutivo na 2.ª Liga, tendo terminado a edição de 2018/19 no terceiro lugar, imediatamente atrás dos promovidos Paços de Ferreira e Famalicão.