Tiago Fernandes é o treinador escolhido pela SAD estorilista para atacar o objetivo da subida de divisão. A contratação do técnico, de 37 anos, será anunciada em breve, sendo que o contrato é válido por uma temporada.





Depois de ter comandado o Chaves em 15 partidas da Liga em 2018/19, o antigo treinador da formação do Sporting vai, agora, lutar pela promoção ao principal escalão do futebol português.O Estoril, recorde-se, iniciou a última temporada com Luís Freire no comando da equipa. Mais tarde, o técnico, que assinou recentemente pelo Nacional, foi substituído por Bruno Baltazar.