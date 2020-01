Tiago Fernandes já não é o treinador do Estoril. O técnico reuniu esta manhã com a SAD e foi-lhe comunicada a saída, estando os pormenores da situação ainda a ser discutidos.





O plantel voltou hoje ao trabalho com o treino a ser orientado por Pedro Duarte, técnico dos sub-23 e provável substituto de Tiago Fernandes. A SAD deve, nas próximas horas, comunicar oficialmente o divórcio com o antigo treinador do Sporting.