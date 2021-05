Vasco Costa e a dobradinha do Estoril: «A ganhar também se forma, o futebol é sucesso»

O Estoril conquistou esta terça-feira a Taça Revelação ao vencer o Sp. Braga por 2-1, na final disputada em Leiria. Com esta vitória os canarinhos asseguram a dobradinha depois da vitória na Liga Revelação. O treinador do Estoril, Vasco Costa, em delcarações após o jogo, considerou que o intervalo foi essencial para a vitória no encontro.



"A equipa manifestou alguma intranquilidade, não conseguimos pressionar como gostávamos na primeira parte. Mas os jogos têm 90 minutos e os intervalos são bons exatamente para retificar aquilo que está menos bem e aquilo que falámos ao intervalo fez com que essa mesma identidade aparecesse e fosse a grande diferença no sucesso que tivemos no final do jogo.Passámos a ser uma equipa muito agressiva na pressão, o Braga praticamente só criou perigo em segundas bolas que não conseguimos controlar tão bem. Criámos muitos espaços e muitas vantagens na linha defensiva adversária, com várias oportunidades de golo", analisou o técnico





Depois da conquista de dois títulos esta época, o treinador de 32 anos apelida esta época de histórica e considera que estes triunfos ajudam os jovens jogadores a afirmarem-se na equipa principal.

"De certa forma acaba por ser histórico. Estamos neste escalão para poder ajudar estes jovens a serem melhores e a afirmarem-se na equipa principal. Obviamente que a ganhar também se forma, o futebol é sucesso. Os treinadores e os jogadores são avaliados pelo sucesso. Há muitos treinadores e jogadores que fazem carreiras de enorme sucesso e não conseguiram atingir dois títulos", concluiu.