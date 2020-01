Vasco Costa, de 30 anos, até agora treinadores dos juniores do Estoril, vai ser promovido aos sub-23 dos canarinhos, atualmente 4º classificados da Liga Revelação. O técnico substitui Pedro Duarte, que foi promovido ao plantel principal após a saída de Tiago Fernandes.





Vasco Costa deixa os juniores no 3º lugar da Zona Sul do campeonato, por isso em zona de apuramento para a fase final da categoria – passam os 4 primeiros. A quatro jornadas do final da 1ª fase, os canarinhos têm 8 pontos de vantagem sobre o Tondela, 5º classificado.