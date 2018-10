Vigário a recuperar para Alvalade

Vigário deve voltar ao onze do Estoril amanhã, em Alvalade, para a Allianz Cup. O lateral-esquerdo saiu lesionado no jogo com o Tondela, na Taça de Portugal, e na última semana trabalhou condicionado, mas ontem já se treinou sem limitações e está apto para o jogo com o Sporting. Caso Luís Freire não aposte em Vigário de início, será o brasileiro Furlan o titular.

Quem não vai a Alvalade são os outros seis lesionados do plantel. Kiko e Duarte Valente já se sabia, pois foram operados a lesões complicadas, ambas no joelho, e só voltam à competição em 2019. Os outros quatro treinam-se condicionados e, por isso, não vão ser utilizados a meio da semana pois a equipa técnica prefere não arriscar e tentar ter os jogadores aptos para a visita ao V. Guimarães B, no domingo. São os casos do defesa João Góis, do médio Patrão e dos avançados Kléber e Danúbio.

A maior dúvida para o jogo com o Sporting é se Luís Freire vai fazer muitas alterações em relação ao onze habitual. Isto porque depois do resultado da 1ª jornada do Grupo D – derrota caseira com o Feirense (1-2) – as hipóteses de apuramento do Estoril para a final four são reduzidas. Claro que estão seis pontos em disputa, mas depois de Alvalade os canarinhos visitam o Marítimo. Ou seja, é provável que o técnico aposte na 2ª Liga.