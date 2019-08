O guarda-redes Vladimir Stojkovic assinou um contrato com o Estoril válido por uma temporada. Após ter feito praticamente toda a formação no Sporting, o guardião terminou contrato com os leões no final da época passada, e estava livre para escolher o seu futuro. Na Amoreira, o jovem vai reencontrar o técnico Tiago Fernandes com quem já havia trabalhado em Alcochete.