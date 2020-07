Volnei Feltes reforça o Estoril

O Estoril anunciou na quinta-feira a contratação de Volnei Feltes. O jovem defesa-central foi confirmado como reforço dos canarinhos para a próxima temporada.



De acordo com uma nota de imprensa divulgada pelo emblema da linha no site oficial, o jogador chega a título definitivo do Internacional de Porto Alegre, onde representou nesta última temporada a equipa de juniores.

Com 1,88m de altura, Volnei detém já no currículo uma Copa de São Paulo de futebol júnior e um campeonato brasileiro de sub-23. O jogador já integrou o treino desta quinta-feira no campo de treinos da Adroana às ordens do treinador Bruno Pinheiro.

Volnei Feltes é o sexto jogador oficializado como reforço do Estoril para 2020/21, juntando-se a uma lista que conta com os nomes de Yakubu Aziz, João Gamboa, Rosier, Hodzic e José Valente.