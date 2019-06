Alex Centelles pode reforçar Famalicão

O Famalicão oficializou, na manhã desta quarta-feira, mais dois reforços - Ofori e Lionn -, mas pode não ficar por aqui. De acordo com a imprensa espanhola, Alex Centelles, lateral que, na última época, representou a equipa B do Valencia, está a caminho do emblema minhoto, num empréstimo que não prevê opção de compra.





O jovem defesa, de 19 anos, realizou 29 jogos na segunda divisão B de Espanha na última época, mas pode seguir carreira em Portugal na campanha que se avizinha.