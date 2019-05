Anderson renova com o Famalicão até 2024

Anderson irá permanecer em Famalicão pelo menos até 2024, anunciou esta segunda-feira o emblema minhoto. O avançado brasileiro renovou o vínculo que o ligava aos famalicenses até ao final desta temporada e prolongou-o por mais cinco épocas.





Peça importante na reta final da última campanha, fase na qual assumiu a titularidade e correspondeu com seis golos em oito jogos, o dianteiro é, tal como escreveu o próprio clube na nota emitida, "uma aposta de futuro", motivo que ajuda a explicar o longo contrato que agora liga ambas as partes.Na altura de analisar a renovação, o avançado assumiu estar feliz por continuar em Famalicão. "Agradeço a Deus, à minha mãe, que está sempre a apoiar as minhas decisões, e à minha família. Também quero deixar uma palavra ao Futebol Clube Famalicão, na pessoa do Dr. Miguel Ribeiro, por confiar no meu potencial, e aos adeptos, que sempre me incentivaram a ser melhor todos os dias. Espero na próxima época retribuir com boas exibições com golos na primeira liga", apontou.