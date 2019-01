Ângelo Meneses e Fabinho com a motivação em alta para o jogo da liderança

O Famalicão pode ascender à liderança do campeonato se conseguir derrotar o P. Ferreira, na próxima terça-feira. Um jogo que promete ser de emoções fortes e de estádio cheio, tendo em conta as movimentações que estão a acontecer na cidade."Não estamos a pensar no 1.º lugar, mas em derrotar o P. Ferreira por ser o próximo adversário do campeonato", referiu Ângelo Meneses, optando por focar o objetivo "nos lugares de subida". Sobre o embate com os castores, o defesa espera um excelente apoio dos adeptos. "Sou natural de Famalicão e sinto de perto o ambiente de entusiasmo das pessoas. Agora queremos corresponder".Ângelo Meneses, Rafael Defendi e Ricardo têm sido importantes no recorde da equipa sem sofrer golos. Já foram contabilizados 826 minutos, mas o jogador opta por destacar o coletivo. "O processo defensivo começa no primeiro jogador na frente e essa dinâmica tem sido positiva, porque quando não sofremos golos, estamos mais perto de ganhar", sublinhou.Fabinho também abordou o embate com os castores e não se importava de voltar a ser a ‘arma secreta’ como aconteceu com o Estoril, em que marcou os dois golos da vitória. "Sabemos que vamos defrontar uma grande equipa, mas pretendemos manter-nos na senda dos bons resultados", concluiu.Os jogadores falaram à margem da parceria que o Famalicão assinou ontem com a marca Mike Davis.