Ataque carente de reforços

Perante as saídas de Fabrício para o Farense e o fim dos empréstimos de Benny Ashley-Seal (cedido pelo Wolverhampton) e Damien Furtado (Rio Ave), a SAD tem como uma das suas principais preocupações o reforço do ataque do emblema minhoto para o plantel a atacar a 1.ª Liga.





A renovação de Anderson foi o primeiro ato do defeso por parte dos famalicenses, impedindo de certo modo algum tipo de debandada dos seus dianteiros. Recorde-se que ainda não foram anunciados reforços para 2019/20.