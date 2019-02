A chegada dos adeptos do P. Ferreira ao estádio do Famalicão foi tudo menos pacífica, uma vez que os autocarros que transportavam os visitantes foram atingidos por pedras.Dos seis veículos que se deslocaram desde a Capital do Móvel, três foram apedrejados e vários vidros terão ficado partidos na sequência do episódio.Uma nota menos positiva e que contraste com o ambiente de festa vivido dentro do estádio, onde mais de 5.200 adeptos esgotaram, esta terça-feira, o reduto famalicense.