Benny Ashley-Seal reforça Famalicão por empréstimo do Wolves

Benny Ashley-Seal é reforço do Famalicão até ao final da presente temporada, conforme anunciou o emblema minhoto no seu site oficial.O avançado inglês, de 20 anos, chega por empréstimo do Wolves, clube onde somou 10 golos em 10 jogos pelos sub-23 e foi também chamado ao plantel principal em duas ocasiões, em encontros da Taça da Liga.Em declarações aos meios oficiais dos famalicenses, Benny assumiu uma "vontade de fazer vibrar os adeptos que nunca se cansam de apoiar a equipa". O jogador esteve presente no encontro entre o Famalicão e o Estoril e confessou que ficou impressionado com a massa associativa."O ambiente foi fantástico e foi uma das razões que me fez escolher vir para Portugal e para Famalicão. Para além disso, o projeto é ambicioso e eu quero fazer parte deste crescimento do clube ajudando-me a crescer como jogador", apontou.