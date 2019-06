Cafú Pethe é reforço do Famalicão

Depois de assegurar o empréstimo de Fábio Martins, o Famalicão anunciou, este sábado, a contratação de Cafú Pethe. O jogador, que atuava no V. Guimarães, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.Em declarações ao site do conjunto minhoto, o médio nascido na África do Sul destacou os adeptos do clube e traçou como meta a chegada à seleção do seu país.Na época passada, Cafú Pethe apontou três golos em 26 encontros ao serviço do formação B do V. Guimarães .Autor: D.M.