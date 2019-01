Damien Furtado é reforço do Famalicão por empréstimo do Rio Ave

Damien Furtado foi oficializado como reforço do Famalicão, esta quarta-feira, horas depois de confirmada também a chegada de Benny Ashley-Steal, avançado inglês cedido pelo Wolverhampton.O extremo luso-francês irá ser jogador do emblema minhoto até ao final da temporada por empréstimo do Rio Ave e passa a ser mais uma opção para o ataque à segunda metade da época, colmatando uma posição que ficou recentemente fragilizada com a saída de João Mendes.Depois de ter realizado cinco partidas na 1ª Liga e duas para a Liga Europa, Damien chega a Famalicão com a ambição "conseguir ajudar o clube". "Conheço bem as pessoas que cá estão e que me apresentaram um projeto ambicioso e isso fez-me vir para o clube. Também já tive oportunidade de ver o FC Famalicão jogar com o estádio cheio e espero poder ajudar a equipa e sentir o calor dos adeptos", disse, em declarações aos meios oficiais do clube.