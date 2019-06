Deni Hocko ruma ao Mouscron

Deni Hocko vai reforçar o Mouscron, da Bélgica, rumando a uma nova aventura, depois de terminar contrato com o Famalicão.O médio internacional por Montenegro vai assinar um contrato válido para as próximas três temporadas e ter, assim, a primeira aventura em território belga.Chegado a Famalicão no início da época 2017/18, Hocko foi uma peça importante nas duas últimas campanhas minhotas, especialmente nesta última, que culminou na subida de divisão, mas não renovou o vínculo, saindo agora como um jogador livre.O centrocampista chega ao campeonato belga depois de duas épocas de valorização em Portugal, tal como comprova a primeira internacionalização que conseguiu por Montenegro, em maio de 2018.No Mouscron, Hocko irá abraçar um projeto tido como de elevado potencial e que, nos últimos anos, tem alcançado sistematicamente melhores classificações no campeonato. Um emblema que tem investido no futebol e que conta com a pela influência exercida pelo super-agente Pini Zahavi nas suas operações gerais.