Depois do pão com chouriço deixado aos adeptos do Estoril há duas semanas , o Famalicão voltou esta terça-feira a 'alegrar' a barriga de quem se deslocou ao Estádio Municipal 22 de Junho para assistir ao encontro com o Paços de Ferreira . No caso desta noite os felizardos foram os elementos da comunicação social, que tinham à sua espera na zona de imprensa uma embalagem com Nuggets de uma conhecida marca de 'fast food'.